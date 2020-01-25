شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة x فالنسيا: سقوط مخيب لـ«البارسا».. وسلسلة لاهزيمة نادرة لـ«الخفافيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة نتائجه المخيبة خارج قواعده في لاليجا هذا الموسم، وتلقى الفريق هزيمة جديدة هي الرابعة له هذا الموسم في لاليجا، مع الخسارة بنتيجة 2-0 ضد فالنسيا في مباراة ضمن مباريات الجولة 21 من لاليجا.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل ضعيف وتعرض لضغط كبير من أصحاب الأرض الذين أهدروا فرصة تهديفية محققة للتقدم من خلال إضاعة ركلة جزاء في أول 10 دقائق بواسطة المهاجم الأوروجوياني ماكسي جوميز الذي تصدى لكرته الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وجاء تصدي شتيجن ليكون أول تصدي من حارس مرمى برشلونة لركلة جزاء في لاليجا منذ تصدي كلاوديو برافو لركلة جزاء باريخو في مباراة الفريق ضد فالنسيا في أبريل 2015. من بعدها وقبل اليوم، 8 ركلات جزاء تعرض لها برشلونة، لم ينجح أي حارس في التصدي.

وأهدر فالنسيا ثاني ركلة جزاء له في لاليجا هذا الموسم، مع احتساب 7 ركلات جزاء للفريق في المسابقة هذا الموسم وهو العدد الأكبر لفريق (مناصفة مع فياريال ومايوركا).

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وفي الشوط الثاني تقدم اصحاب الأرض بهدف مبكر بعد ثلاث دقائق عن طريق هدف عكسي من خوردي ألبا الذي سجل رابع هدف عكسي في مسيرته بلاليجا (283 مباراة)، ليكون على بعد هدف عكسي واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للأهداف العكسية والمسجل باسم 5 لاعبين.

وقتل المهاجم الأوروجوياني ماكسي جوميز المباراة قبل 12 دقيقة من النهاية بتسجيله الهدف الثاني، ليسجل ثاني هدف له في ثاني مواجهة له ضد برشلونة في لاليجا بقميص فالنسيا، ويتكبد برشلونة هزيمته الرابعة هذا الموسم (جميعهم خارج القواعد)، ويفشل العملاق الكتالوني في تحقيق أي فوز خارج قواعده في أخر ثلاث جولات (تعادلان وهزيمة).

وسدد قائد برشلونة ليونيل ميسي 11 تسديدة دون أن ينجح في تسجيل أي أهداف، وهو أكبر عدد للتسديدات من جانب الأسطورة الأرجنتيني دون أن يسجل في مباراة من لاليجا منذ مباراة الفريق ضد ديبورتيفو لاكورونيا في ديسمبر 2017 (11 ايضًا).

وتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة بعد مرور 21 جولة من لاليجا، محققًا أسوأ رصيد نقاط للفريق عند هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 2006/2007.

وتلقت شباك الفريق 25 هدف بعد مرور 21 جولة هذا الموسم، وهو السجل الدفاعي الأسوأ للفريق عند هذه المرحلة منذ موسم 2003/2004.

وحافظ فريق فالنسيا على سجله بدون أي هزيمة على ملعب ميستايا في لاليجا هذا الموسم، بعد مرور 11 مباراة (6 فوز و5 تعادلات) محققًا أفضل سجل لاهزيمة على ملعبه من بداية موسم في لاليجا منذ موسم 1981/1982.