شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد: أتمنى قيادة بيراميدز للفوز بأول بطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن فريقه ضمن الصعود ولكنه يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز، مشددا على أن كل لاعب في بيراميدز قادر على مواصلة المسيرة، وسيلعب الفريق المباراة بجدية.

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وشدد قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن فريقه يسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم ولديه رغبة في الفوز وحصد أول بطولة ويتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبي الفريق، وسعيد بمستواه في الفترة الأخيرة.

كما أوضح عبدالله السعيد أن المدرب تحدث معه وبعض العناصر حول حصولهم على راحة في لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة المهمة للغاية.

ويلتقي بيراميدز مع إينوجو رينجرز النيجيري، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.