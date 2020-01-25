سلة المنتخب الوطني «رجال» تكتسح تونس في البطولة الأفريقية للأوليمبياد الخاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح المنتخب المصري لكرة السلة «رجال» نظيره التونسي بنتيجة 35 -8، في المواجهة الخامسة والأخيرة من منافسات كرة السلة بالبطولة الأفريقية للأوليمبياد الخاص. وينافس في كرة السلة خمسة منتخبات، هي: مصر والمغرب والجزائر وتونس وبوروندي. ومثل المنتخب المصري كل من: Advertisements عمر سيف الإسلام ومحمد عبدالنبي محمود ومحمد أمين أمين وسليمان عبدالناصر وأحمد عبدالعال وأحمد محمد عبدالفتاح ومحمد السيد النجار ومحمد عبدالنبي محمود، تحت قيادة وليد خلف وخالد أحمد، مدرب مساعد. وانطلقت صباح اليوم منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة أفريقية. وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات، هي: كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى، وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة. وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولي الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

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