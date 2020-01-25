شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم بالأوليمبياد الأفريقي الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم خماسي رجال وسيدات، التي أقيمت على الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي، خلال فعاليات الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو التالي:

في منافسات الرجال فاز منتخب كينيا على المنتخب المصرى ١/٥، بينما تعادل منتخب رواندا مع غانا دون أهداف، وحقق المنتخب الجزائر الفوز على سيشيل بهدفين دون رد، وفاز منتخبنا الوطني خلال المواجهة الثانية على رواندا بهدف دون رد، وحقق منتخب غانا الفوز على سيشيل بهدف، بينما تعادل الجزائر مع كينيا دون اهداف، وفى منافسات السيدات فازت مصر على رواندا بنتيجة ١/٥.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للقاء جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل، في المواجهة التي ستحدد شكل المنافسة على صدارة المجموعة.