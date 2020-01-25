شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم بالأوليمبياد الأفريقي الخاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم خماسي رجال وسيدات، التي أقيمت على الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي، خلال فعاليات الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو التالي:
في منافسات الرجال فاز منتخب كينيا على المنتخب المصرى ١/٥، بينما تعادل منتخب رواندا مع غانا دون أهداف، وحقق المنتخب الجزائر الفوز على سيشيل بهدفين دون رد، وفاز منتخبنا الوطني خلال المواجهة الثانية على رواندا بهدف دون رد، وحقق منتخب غانا الفوز على سيشيل بهدف، بينما تعادل الجزائر مع كينيا دون اهداف، وفى منافسات السيدات فازت مصر على رواندا بنتيجة ١/٥.
ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للقاء جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل، في المواجهة التي ستحدد شكل المنافسة على صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات كرة القدم بالأوليمبياد الأفريقي الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.