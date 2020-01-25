شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد الجزائري: نشكر مصر والرئيس السيسي على استضافة الألعاب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت رئيس الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأفريقية للأوليمبياد الخاص المقامة حاليا في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي والقيادة السياسية على استضافة أول ألعاب أفريقية للأوليمبياد الخاص، والذي جعل أفريقيا كلها تشترك في هذه البطولة.

وأعربت رئيس الوفد الجزائري عن سعادتها بالمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص تهدف إلى التقارب بين شعوب القارة السمراء.

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وتشارك الجزائر الشقيقة ببعثة قوامها 145 لاعبًا ولاعبة في ألعاب القوى، وكرة القدم وكرة السلة ورياضة البوتشي.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب في أربع رياضات، هي: كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى، خلال الفترة من 23 يناير حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.