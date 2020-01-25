شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد الموريتاني: أتمنى أن يحذو الزعماء والقادة حذو الرئيس السيسي بالاهتمام بهذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رئيس الوفد الموريتاني المشارك في الألعاب الأفريقية للأوليمبياد الخاص المقامة حاليا في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الزعماء والقادة الأفارقة والعرب بأن يحذوا حذو الرئيس السيسي والاهتمام الإنسانى بهذه الفئة ودمجها مع المجتمع.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأوليمبياد الخاص، وهي مناسبة طيبة للاعبين والمدربين من كل البلاد الأفريقية للتعارف.

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وتشارك دولة موريتانيا ببعثة قوامها 7 لاعبين في ألعاب القوى.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب في أربع رياضات، هي: كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.