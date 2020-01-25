شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – على لطفي. خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – على معلول – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «قفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

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