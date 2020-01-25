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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة تشيلسي وهال سيتي بث مباشر مساء اليوم السبت في إطار دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي وقد عاد الإسباني بيدرو للظهور مجددًا بعد غياب في تشكيل تشيلسي، أمام نظيره هال سيتي

وغاب بيدرو عن تشكيل الفريق منذ أشهر، بعد أن أخذ مكانه في التشكيل الشاب مونت وجاء تشكيل المدرب فرانك لامبارد للقاء الليلة كالآتي: حراسة المرمى: كابييرو Advertisements خط الدفاع: أزبيليكوتا - زوما - توموري - ألونسو خط الوسط: باركلي - كوفاسيتش - ماونت خط الهجوم: بيدرو - باتشواي - أودسون أودوي مشاهدة مباراة تشيلسي وهال سيتي بث مباشر

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