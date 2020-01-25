شكرا لقرائتكم شاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تواجه إينوجو رينجرز بطل نيجيريا في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ولفريد كانون - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة

Advertisements

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي

وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى.

وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.