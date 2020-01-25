شكرا لقرائتكم الزمالك يتأهل رسميا لربع نهائي الأبطال بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أهدى فريق زيسكو يونايتد الزامبي، للزمالك المصري بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، بالتعادل امام نظيره ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
تقدم فريق زيسكو عن طريق اللاعب كالينجو في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل أري بابل للفريق الأنجولي في الدقيقة 67.
وتأهل رسميا الزمالك صاحب وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي، الذي يحسم مصيره من التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال إفريقيا.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: مازيمبي 11 نقطة، الزمالك 8 نقاط، زيسكو 3 نقاط، وأول أغسطس3 نقاط أيضا.
وكانت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين أول أغسطس وزيسكو يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.
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