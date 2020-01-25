شكرا لقرائتكم تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري ابطال افريقيا قبل الجولة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطفت أربعة فرق تذكرة التأهل رسميا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الخامسة من المنافسات التى تشهد إثارة كبيرة.

وتأهلت فرق الزمالك ومازيمبي والوداد المغربي وصن داونز، لدور الثمانية وتبقت أربعة مقاعد تتنافس عليها الفرق بما فيها المنافسة السرشة بين الأهلي والنجم والهلال على أحد بطاقتي المجموعة الرابعة.

أهدى فريق زيسكو يونايتد الزامبي، للزمالك المصري بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، بالتعادل امام نظيره ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

فيما خسر فريق شبيبة القبائل الجزائرى برباعية مقابل هدف وحيد، أمام نظيره ومضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة بترو أتلتيكو بطل أنجولا ضد نظيره ماميلودي صن داونز بطل جنوب افريقيا .

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي: