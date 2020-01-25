شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كشرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إنه فى هذه الفترة كان يتمتع بعلاقة قوية مع الجماهير و هو ما لم يحبه تسوبيل الذى لم يحبذ النجوم ، مشيرا إلى أنه كان يفعل ذلك أيضا مع وليد صلاح الدين و رضا عبد العال .

وأشار كشرى، إلى أنه عرض عليه أن الإنتقال إلى الزمالك ، إلا أنه رفض من أجل حبه للأهلى ، مؤكد على أن تسوبيل كان سبب رحيله عن الفريق الأحمر .

وسرد كشرى، موقف بينه و بين تسوبيل عندما قام المدير الفنى بشده من الفانلة من أجل أن يحاوط على سرد باك الخصم إلا أنه اعترض و خرج من الملعب ملقيا بالفانلة فى وجه المدرب .

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ويعد أحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أحد نجوم الجيل الذهبى للفريق الأحمر، ونجح فى فرض اسمه كواحد من أفضل المهاجمين، وشارك فى بطولة أمم أفريقيا عام 1996 مع منتخبنا الوطنى.

وتوجه أحمد كشرى لمجال التدريب بعد اعتزاله، ونجح فى قيادة العديد من الفرق والمنتخبات ليفرض نفسه كواحد من أهم المدربين على الساحة حالياً قبل أن يستقر به الحال فى نادى سوهاج، والذى تولى مسئوليته الفنية مؤخراً،

وكان تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى.