شكرا لقرائتكم مجموعة الزمالك.. زيسكو يسجل الهدف الأول في مرمى أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالهدف الأول في مرمى نظيره أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء الذى يجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
سجل الهدف اللاعب كالونجو في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.
وينتظر الزمالك صاحب وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي، نتيجة اللقاء، الذي يحسم بشكل كبير مصيره من التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال إفريقيا، حال انتهاء اللقاء بالتعادل، الأمر الذي يرجح كفة «الفارس الأبيض»، كون ترتيب المجموعة الأولى سيكون على النحو التالي: مازيمبي 11 نقطة، الزمالك 8 نقاط، ورصيد كلا من أول أغسطس وزيسكو 3 نقاط.
وكانت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين أول أغسطس وزيسكو يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.
وفي حال انتهاء اللقاء بفوز فريق أول أغسطس سيرتفع رصيد الفائز إلى 5 نقاط، ويتأجل حسم تأهل الزمالك حتى الجولة الأخيرة أمام بطل أنجولا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الزمالك.. زيسكو يسجل الهدف الأول في مرمى أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.