شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي .. رمضان صبحى يشارك فى المران البدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد النجم الساحلي شارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في المران البدني الذي خاضه الفريق اليوم علي ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء غدا الأحد في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتأتي مشاركة رمضان في إطار تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة بعد الاقتراب من التعافي من إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية ويغيب رمضان عن مباراة النجم فيما يبذل الجهاز الفني جهودا لتجهيز اللاعب لمباراة الهلال السوداني يوم 1 فبراير المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. الأهلي ضد النجم الساحلي



فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات قوية للاعبين.

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وقام بينكيل بتقسيم اللاعبين إلي عدة مجموعات لخوض الوحدات البدنية المختلفة التي تأتي تحضيرا لمواجهة النجم الساحلي التونسي غدا.

في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في المران الرئيسي اليوم قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي ضد النجم الساحلي

الأهلي ضد النجم الساحلي

ويدخل الاهلي مباراة الغد رافعاً شعار الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقي فالأهلي يرغب في اصطياد نجم تونس في السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 ، ويخوض الاهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس غدا من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بانه بلا بصمات في بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا .