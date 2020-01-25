شكرا لقرائتكم كلاكيت ثاني مرة.. الزمالك يتأهل من "البيت" بدور المجموعات الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتأهل الزمالك كمركز ثاني خلف مازيمبي حيث يملك الزمالك 8 نقاط خلف الفريق الكونغولي الذي يملك 11 نقاط و ضمن بشكل رسمي تأهله كمركز أول حتى في حالة خسارته المباراغة القادمة وفوز الزمالك، سيكون متفوق بالموجهات المباشرة.
وتعد هذه المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي يتأهل الزمالك من المجموعة بأقدام الفرق الآخرى، حيث كانت المرة الأولى عام 2015 بكأس الكونفدرالية عندما تعثر ليوبارد الكونغولي أمام الصفاقسي ليضمن الفارس الأبيض تأهله و هم في المعسكر يستعدون للقاء أورلاندو بيرايتس الجنوب افريقي حينها.
وتأهل الزمالك كمركز أول عام 2015 في كأس الكونفدرالية في المجموعة التي ضمت كلاً من الصفاقسي التونسي وأولاندو بيراتس الجنوب افريقي وليوبارد الكونغولي
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