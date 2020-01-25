شكرا لقرائتكم عمّان تستضيف تصفيات الملاكمة الأولمبية بدلاً من ووهان الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الأردن سيستضيف تصفيات الملاكمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لقارة آسيا ومنطقة الأوقيانوس بدلا من ووهان في الصين وسط مخاوف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 41 حالة يوم السبت مع إصابة أكثر من 1300 حالة حول العالم لكن أغلب حالات الوفيات والإصابات كانت في ووهان التي فرضت عليها السلطات قيودا صارمة على السفر والتجمعات العامة.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان يوم الجمعة، أن التصفيات ستقام في عمان في الفترة من الثالث وحتى 11 مارس.

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وتابعت "بعد مراجعة دقيقة لكل البدائل وافقت مجموعة عمل الملاكمة على عرض اللجنة الأولمبية الأردنية لكي يتم التأكيد على مواعيد وأماكن التصفيات في أسرع وقت ممكن ومن أجل مصلحة الرياضيين الذين يستعدون للتصفيات".

وتغيرت الاستعدادات لمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو في يونيو بعدما تولت اللجنة الأولمبية الدولية إدارة الرياضة وأوقفت الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب مشاكل مالية وأخرى تتعلق بالحوكمة.

وتعرض الاتحاد الدولي لمشاكل مالية وحوكمة منذ سنوات ووصلت ديونه إلى 16 مليون دولار. كما انقسم الاتحاد داخليا بسبب صراع على منصب الرئيس.

وأسست اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة عمل الملاكمة بقيادة موريناري واتانابي عضو اللجنة الدولية ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز من أجل تنظيم مسابقات الملاكمة.