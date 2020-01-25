شكرا لقرائتكم الشباب يفرض التعادل على الهلال.. والنصر يبقى متصدراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل السلبي قمة الشباب وجاره الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الشباب في الشوط الأول حينما فرض سيطرته المطلقة إلا أنها بدون خطورة تذكر. وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين، خاصة الشباب الذي بدأ هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الهلال سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما تلقى مدافعه محمد جحفلي تمريرة أمام المرمى من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك. وواصل الشباب خطورته في الهجمات المرتدة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي ألفريد ندياي الذي تلقى عرضية مميزة من زميله البرازيلي سيبا ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وتواصلت الإثارة بالمباراة وكاد مدافع الهلال ياسر الشهراني أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ياسر الشهراني ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع محمد سالم الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة من على خط المرمى.

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وواصل الهلال هجومه وأهدر مدافعه علي البليهي هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية. وعند الدقيقة 82 اضطر الهلال لإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه علي البليهي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثف الشباب هجومه وبحثاً عن هدف السبق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه ندياي الذي تلقى تمريرة من زميله غوانكا ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة. وواصل الشباب هجومه وكاد مهاجمه غوانكا أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي سيبا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وفي الوقت بدل الضائع كاد الهلال أن يخطف النقاط الثلاث بعدما ارتقى مدافعه عبدالله الحافظ لعرضية زميله جوفينكو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليتراجع الى المركز الثاني وبفارق نقطة عن النصر المتصدر، وارتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة ليبقى في المركز التاسع.