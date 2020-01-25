الزمالك يحصل على هدية تؤهله رسمياً إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

تأهل نادي الزمالك رسمياً إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تعادل فريقيّ زيسكو يونايتد الزامبي ضد نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب "ليفي مواناواسا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من البطولة.
تقدم زيسكو بالهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه كالونجو، قبل أن يحرز أري بابل هادف التعادل لأول أغسطس في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وبهذا التعادل، يتأهل الزمالك رسمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراته الأخيرة أمام أول أغسطس في الجولة السادسة.
وضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، سيستضيف أول أغسطس فريق الزمالك في أنجولا، وسيحل زيسكو الزامبي ضيفاً على مازيمبي.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، ليضمن ممثل مصر التأهل إلى الدور التالي وصيفاً.
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