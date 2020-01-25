مع رحيل صلاح.. كلوب يفكر في مغادرة ليفربول نهاية الموسم

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن الألماني يورجن كلوب يفكر في مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن جاسون ماكاتير، نجم نادي ليفربول السابق، قوله إن كلوب يفكر في مغادرة الفريق قبل نهاية عقده مع "الريدز" الذي سوف ينتهى في عام 2024.

وقال ماكاتير إن كلوب يسعى لتنفيذ مشروعه الذي اتفق فيه مع إدارة النادي وهو حصد الألقاب، حيث يتبقى للمدير الفني الألماني التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 20 عاماً، بعدما تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأضاف نجم ليفربول السابق إن كلوب قد يُجبره الإرهاق والتعب على الاكتفاء بهذه الفترة مع ليفربول للحصول على راحة ثم البدء في رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

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وكان ليفربول قد أعلن عن تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى عام 2024، بعد سلسلة من النتائج المميزة التي يقدمها الفريق الإنجليزي مع المدرب الألماني.

وتعاقد ليفربول مع كلوب في صيف عام 2015 خلفاً لبرندان رودجرز، حيث قاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قبل أن يتوج باللقب الأخير في الموسم الماضي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد كلوب مع ليفربول في يونيو 2022، إلا أنه جدد عامين إضافيين ليستمر مع "الريدز" حتى 2024.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أنه يمتلك عروضاً من أكبر الأندية في العالم، على الرغم من أن تعاقده مع النادى الإنجليزى ممتد حتى صيف 2023 .

وأفادت شبكة "دون بالون" الإسبانية بأن المقربين من محمد صلاح أكدوا أنه يمتلك عرضاً ضخماً من أندية عديدة فى أوروبا، وأن الانتقال لا يزال محل دراسة.