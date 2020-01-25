بعد فوز الهلال السوداني.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا ؟

أشعل الهلال السوداني، مجموعة الأهلي، بعد فوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأحرز محمد الضاي، هدف الهلال القاتل في الدقيقة 84 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز، أصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي:
1- النجم الساحلي : 9 نقاط
2- الهلال السوداني : 9 نقاط
3- الاهلي : 7 نقاط
4- بلاتينيوم : نقطة وحيدة
وينبغي على الأهلي تحقيق 4 نقاط فقط على الأقل خلال مباراتيه المقبلتين أما النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، ليتمكن من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
كما يمكن للأهلي أن يحقق الفوز في مباراتيه المقبلتين وحصد 6 نقاط كاملة ليتمكن من التأهل كأول المجموعة دون النظر لأي نتائج أخرى، حيث سيصل الأهلي إلى 13 نقطة، ويتوقف رصيد الهلال عند 9 نقاط ويودع البطولة، فيما يكفي النجم الفوز أمام بلاتنيوم للتأهل ثانياً عن المجموعة.
يشار إلى أن الأهلي، سيواجه النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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