عقب مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.. الأهلي ثالثاً.. ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

يلتقي النادي الأهلي غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، بنظيره النجم الساحلي التونسي، على استاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.
تراجع النادي الأهلي للمركز الثالث، بترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، عقب نهاية مباراة الهلال السوداني ضد بلاتينيوم الزيمبابوي عصر اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.
وارتقى الهلال السوداني لوصافة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، متساوياً مع النجم الساحلي التونسي، الذي يستعد لمواجهة الأهلي المصري، مساء غدً الأحد، لكن الفريق التونسي يتصدر بفارق الأهداف، وكذلك بفضل المواجهات المباشرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
ويأتي الأهلي في المركز الثالث مؤقتاً، برصيد 7 نقاط، قبل مباراته أمام النجم، بينما ودع بلاتينيوم الزيمبابوي البطولة، بحلوله رابعاً برصيد نقطة وحيدة.
ونجح الهلال في تحقيق الفوز على حساب مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة بهدف نظيف.
وأهدر بلاتينيوم الزيمبابوي فرصة التقدم من ركلة جزاء، بينما سجل الهلال هدف الفوز القاتل في الدقيقة 84 من زمن المباراة، عن طريق محمد موسى الضو.
ويلتقي الأهلي غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، بنظيره النجم الساحلي التونسي، على استاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.
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