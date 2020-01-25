اينتراخت فرانكفورت يلحق بلايبزيغ هزيمة ثالثة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





تعرض لايبزيغ لخسارة مفاجأة أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ما سيمنح بايرن ميونيخ حامل اللقب في أن يصبح على بعد نقطة منه في حال فوزه لاحقا على ضيفه شالكه.

وسجل -الفرنسي-المالي ألمامي توريه (48) والصربي فيليب كوتيتش (90+4) هدفي المباراة.

وهي الخسارة الأولى للايبزيغ منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حينما سقط 1-2 على أرض فرايبورغ ضمن المرحلة التاسعة، والثالثة له هذا الموسم.

وباتت صدارة لايبزيغ في خطر بعد تجمد رصيده عند 40 نقطة، بفارق اربع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يخوض لاحقا اختبارا صعبا ضد شالكه الخامس، فيما رفع إينتراخت رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

لم يستفد الضيوف من أفضليتهم وتفوقهم طيلة زمن المباراة، ولم ينجحوا بترجمة ولو فرصة واحدة من تلك العديدة التي سنحت لهم، على عكس أصحاب الأرض الذين حولوا فرصتين إلى هدفين.

ونجح المامي بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني بهز شباك لايبزيغ من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس في الزاوية العليا (48).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها، خطف كوتيتش هدف تأكيد الانتصار بتسديدة من مسافة قريبة بيمناه، مستثمرا عرضية زميله البرتغالي غونسالو باسيينسيا (90+4).

واستفاد مونشنغلادباخ على أكمل وجه من سقوط لايبزيغ لكي يصبح على بعد نقطتين منه، وذلك بعدما قاده الفرنسي الحسن بليا للفوز على ضيفه ماينتس 3-1.

وسجل بليا هدفين لفريقه في الدقيقتين 24 و76، بعدما كان السويدي روبن كايسون افتتح التسجيل لماينتس (11)، فيما جاء هدف مونشنغلادباخ الثالث عن طريق فلوريان نوهوس (88).

واستعاد الوافد الجديد أونيون برلين نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه اغسبورغ بهدفين نظيفين.

Advertisements

افتتح الصربي نيفن سوبوتيتش التسجيل (47)، واضاف الدنماركي ماركوس انغفارتسن (61) هدف تأكيد الانتصار.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 23 نقطة واصبح في المركز الحادي عشر امام اغسبورغ بنفس الرصيد.

ونجح فريق العاصمة الاخر هرتا برلين بالعودة فائزا من أرض فولفسبورغ 2-1.

ورغم تأخر فريق المدرب يورغن كلينسمان بالنتيجة صفر-1 إلا ان النهاية صبت في مصلحته في ربع الساعة الأخير.

سجل البديل السويسري ادمير مهمدي (68) لأصحاب الأرض، فيما جاء هدفي هرتا عن طريق جوردن توروناريغا (74)، والبلجيكي دودي لوكيباكيو (90).

ورفع هرتا رصيده إلى 22 نقطة، فيما تراجع فولفسبورغ إلى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وحقق بادربون فوزا هاما على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد.

افتتح الغاني كريستوفر أنتوي-ادجيج التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف المغربي عبد الحميد صابري الهدف الثاني من ركلة جزاء (84).

وبات رصيد بادربورن 15 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.