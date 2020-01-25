الهلال السوداني يهزم بلاتينيوم الزيمبابوي ويحافظ على حظوظه

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عاد الهلال السوداني بالنقاط الثلاث من ارض مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بفوزه عليه 1-صفر السبت في هراري، وذلك في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية من الدور ثمن النهائي (المجموعات) لدوري ابطال أفريقيا.

وحافظ الهلال على حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي اذ ارتقى للمركز الثاني موقتا، بعدما رفع رصيده الى تسع نقاط بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر الذي يلتقي الأحد في مواجهة نارية مع ضيفه الأهلي المصري الثالث (7 نقاط).

وجاءت المباراة سريعة من الطرفين ولاسيما اصحاب الأرض الذين لاحت امامهم العديد من الفرص في الشوط الأول ابرزها ركلة جزاء اهدرها تاوانا شيكوري (27).

وفي الشوط الثاني تحسن اداء الفريق السوداني باشراف مدربه الجديد الفاتح النقر بديل المصري حمادة صدقي، وهدد مرمى اصحاب الارض من دون أن ينجح في الوصول الى الشباك حتى الدقيقة 84 عندما مرر أطهر الطاهر كرة طويلة الى موسى الضي الذي استغل بطء مدافع بلاتينيوم غيفت بيلو، فانفرد وسجل بتسديدة زاحفة الى يسار الحارس (84).

ومنح بترو اتلتيكو الأنغولي الأمل للوداد المغربي بتصدر المجموعة الثالثة، بعدما فرض على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي التعادل 2-2 في لواندا.

وضمن ماميلودي والوداد تأهلهما الى المرحلة الإقصائية، وبالتالي ستكون مواجهتهما الاسبوع المقبل في بريتوريا من أجل الصدارة.

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وتقدم الفريق الجنوب أفريقي عبر مهاجمه الأوروغواياني غاستون سيرينو من ركلة جزاء (23)، وادرك ريكاردو استيفاو التعادل للفريق المضيف قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء ايضا (41).

وفي الشوط الثاني ضغط ماميلودي من اجل انتزاع الفوز وحسم الصدارة، الا انه اصطدم بدفاع قوي من بترو اتلتيكو الذي اعتمد على المرتدات السريعة وتمكن عبر احداها من اقتناص التقدم عبر الرواندي جاك تويسينغي اثر عرضية من الظهير الايمن جواو (73).

وضغط الفريق الجنوب افريقي بكل قوته ودفع مدربه بيتسو موسيماني بكل اوراقه الهجومية وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أدرك موتجيكا ماديشا التعادل اثر تمريرة متقنة من سيرينو (90+2).

ورفع صنداونز رصيده الى 11 نقطة امام الوداد (9 نقاط)، مقابل ثلاث لبترو اتلتيكو ونقطتين لاتحاد العاصمة الجزائري الرابع.

شاهد ملخص مباراة الهلال وبلاتينيوم