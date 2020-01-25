شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جوميز قبل موقعة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مهمة أدلى بها الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندرى المرتقبة والمقرر لها غدا لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بالبطولة العربية. ونستعرض أبرز تصريحاته التى جاءت كالتالى:

- المباراة تحمل طابع خاص بالنسبة لى لأنها تعد الأولى لى مع الفريق فى حضور الجماهير التى اتوقع حضورها بكثافة من أجل مساندة ومؤازرة اللاعبين.

- اللقاء ليس هينا على الإطلاق، اللاعبون يجب عليهم أن يكونوا فى قمة تركيزهم من أجل تجنب استقبال أى أهداف.

- الانتصار فى المباراة الأولى يعد تقدما خادعا لا يجب علينا أن نلعب بخوف، قمت بحث اللاعبين على القتال فى الملعب والسعى نحو تسجيل الأهداف فى لقاء الغد مع نسيان لقاء الذهاب لضمان حصد بطاقة التأهل.

- بالتأكيد هناك أخطاء تم رصدها ونحاول بكل جدية من خلال التدريبات إصلاحها سريعا وتجنب تكرارها.

- هناك غيابات ضمن صفوف الفريق أبرزها أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لكنى اثق فى العناصر الموجودة على تعويض أى غيابات.

- قمت بمتابعة المباريات الخمس الأخيرة للاتحاد لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها فى تحقيق نتيجية إيجابية.

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- قوام الفريق أغلبه من لاعبين صغار فى السن لكن يمتلكوا الموهبة وسيكونوا لاعبين مميزون للغاية فى المستقبل.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.