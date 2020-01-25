تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية

وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى.

وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.