شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. رمضان صبحي يشارك فى الفقرة البدنية.. وتدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحي، لاعب الأهلي، فى المران البدنى الذى خاصه الفريق اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة من مساء غد الأحد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأتى مشاركة رمضان فى إطار تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة بعد الاقتراب من التعافى من إصابته الأخيرة بمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب رمضان عن مباراة النجم فيما يبذل الجهاز الفنى جهودا لتجهيز اللاعب لمباراة الهلال السودانى يوم 1 فبراير المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق تدريبات قوية للاعبين. وقام بينكيل بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لخوض الوحدات البدنية المختلفة التى تأتى تحضيرا لمواجهة النجم الساحلى التونسى غدا.

فى الوقت الذى قاد فيه يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى فى المران الرئيسى اليوم قبل مواجهة النجم الساحلى التونسي.

ويدخل الأهلى مباراة الغد رافعاً شعار الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقى فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.



اجاى فى مران الاهلى



افشة وجيرالدو وفتحى



أفشة وجيرالدو



افشة



تدريب الأهلى استعدادا للنجم



تدريبات خاصة بين ربيعة وجيرالدو

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تدريبات خاصة بين لاعبى الأهلى



تدريبات خاصة لأحمد الشناوى



تدريبات خاصة للاعبى الاهلى



جدية واصرار فى تدريبات الاهلى



فايلر



لاعبو الأهلى يخوضون التدريب الاخير قبل مواجهة النجم الساحلى



لاعبو الأهلى يستعدون لمواجهة النجم



محمود متولى أثناء مران الأهلى



مران الاهلى



مروان محسن



هانى ومعلول وجيرالدو فى تدريبات الاهلى



وليد سليمان يخوض تدريباته مع الأهلى