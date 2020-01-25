فيديو وصور.. توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد زياد الشاذلى، مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، نيابة عن هشام طلعت مصطفى، وكل من چاك فونتين، رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش، وويليم لوى مارى، المدير التنفيذى للاتحاد الدولى للاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للاسكوش، توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى الرياضى المقررة فى يوليو 2020

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وقع الاتفاقية تامر صالح، مدير عام نادى مدينتى الرياضى، وإيهاب حافظ، أمين صندوق الاتحاد العربى للاسكواش .

يشارك فى بطولة مدينتى الدولية للاسكواش مئات اللاعبين من جنسيات مختلفة للفئات العمرية 11، 13، 15، 17، وستالايت رجال وسيدات (مفتوح) .

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وتعد بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى بطولة معتمدة رسميًا من الاتحاد الدولى للاسكواش، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على نقاط تساعدهم فى الترتيب العالمى للاعبى الاسكواش، فضلًا عن جوائز مالية تقدر بألف دولار لكل فائز.

يذكر أن نادى مدينتى أحد الصروح الرياضية لمجموعة هشام طلعت مصطفى يقع على مساحة 200 فدان مما يجعله واحدا من أكبر الأندية الرياضية الاجتماعية بمصر.