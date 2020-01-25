شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب رينجرز: بيراميدز مرشح للفوز بالكونفدرالية.. ونلعب على الأمل الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ساليسو يوسف، المدير الفني لفريق إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، إن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة للغاية، خاصة أنه ضمن التأهل وصدارة المجموعة، وهو فريق قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وفاز في كل مبارياته، ولكنه يعد بتقديم مباراة قوية أمام الفريق المصري.

المدرب أوضح أنه شاهد بيراميدز في العديد من المباريات سواء في الكونفدرالية أو الدوري المصري، ويعلم جيدا مدى قوته وأنه مرشح قوي للفوز باللقب القاري ومنضبط تماما، وتحدث مع لاعبيه بشأن ضرورة الفوز وتقديم مواجهة قوية أمامه.

مدرب رينجرز أشار إلى أنه رغم فرص فريقه الصعبة في التأهل للدور الثاني، ولكنه وفي كل مباراة يلعب من أجل الفوز وحصد 3 نقاط غالية، وبالفعل فرص فريقه في التأهل هو ونواذيبو بطل موريتانيا تبدو معدومة ولكنه سيلعب على الأمل حتى النهاية.

وشدد المدرب على أن بيراميدز قوي للغاية وكل لاعبيه عناصر مميزة وليس هناك لاعب بعينه سيهتم به ويركز عليه خلال اللقاء، وسيركز على جميع اللاعبين داخل الملعب أملا في الخروج بنتيجة جيدة.

Advertisements

وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلاً من استاد الدفاع الجوى.