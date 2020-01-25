مدرب رينجيرز يتحدث عن الفريق المرشح للفوز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ساليسو يوسف، المدير الفني لفريق إينوجو رينجيرز بطل نيجيريا، أنه سيخوض مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بهدف تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق ضمن التأهل ومتصدر للمجموعة.

ويستضيف بيراميدز نظيره رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة:" فريق بيراميدز يملك العديد من اللاعبين المميزين ولذلك ستكون المواجهة صعبة على فريق رينجيرز، لكن رغم ذلك سيلعب على تقديم مباراة قوية".

وأضاف، أن تأهل فريقه بات صعبا لكنه سيحاول الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط أمام بيراميدز الذي فاز بجميع مبارياته بالمجموعة.

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وأوضح، أن فريق بيراميدز مرشح بقوة للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، لافتا أنه تحدث مع لاعبيه من أجل تقديم مباراة قوية أمامهم.

وفي سياق متصل، أكد ألويسي تيمي توبي، لاعب رينجرز النيجيري، إن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة رغم اراحة اللاعبين الأساسيين للفريق الخصم الذي ضمن التأهل عن المجموعة.

وأوضح، أن مدرب الفريق تحدث معهم وحثهم على ضرورة الفوز على بيراميدز وحصد الـ 3 نقاط في المواجهة التي سيحتضنها ملعب القاهرة الدولي.

وأتم تصريحاته:" مواجهة بيراميدز على أرض استاد القاهرة التاريخي، فرصة جيدة للغاية لخوض مباراة قوية، ودافع جيد للغاية لتحقيق نتيجة تاريخية ".