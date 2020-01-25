وجه جديد في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدرب فايلر استدعاء اللاعب أليو بادجي،الوافد الجديد لفريق الأهلي، ليتواجد في القائمة التي تستعد لمواجهة النجم الساحلي.

ويستضيف الأهلي منافسه النجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة، في تمام التاسعة مساء الأحد، على ملعب السلام.

وبفوز الهلال على بلاتينيوم رفع رصيده لـ9 نقاط، بالتساوي مع النجم الساحلي في الصدارة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، ثم بلاتنيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل مع النادي الأهلي.

Advertisements

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.