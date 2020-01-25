مران الزمالك.. غياب الونش.. جلسة لكارتيرون مع جهازه الفني.. وتدريبات قوية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

حصل محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي بسبب وفاة جدته.

وحرص الجهاز الفني والإداري واللاعبين على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له .

وعقد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتحدث كارتيرون عن بعض الأمور الفنية التي سيتم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت بلقاء أمس أمام مازيمبي كذلك وضع البرنامج التأهيلي والفني؛ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب لمدة 15 دقيقة وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وشارك في هذة الفقرة اللاعبون الاحتياطيون والمستبعدون من لقاء أمس أمام مازيمبي، بجانب السداسي الذين شاركوا في المباراة وهم شيكابالا وطارق حامد ومحمود علاء وحازم إمام وأوباما ومصطفى محمد، بعدها توجه السداسي إلى جيمانيزيوم النادي لأداء عمليات الاستشفاء.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة تأهيلية لفرجاني ساسي ومحمد عبدالشافي وأحمد سيد زيزو بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات بدنية وتأهيلة بالجيمانيزيوم بناء على تعليمات الجهاز الفني وذلك لمعالجة الإرهاق.

وأدى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية بصحبة باقي الحراس محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي.

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جاء ذلك على الرغم من مشاركة الحارس بلقاء أمس أمام مازيمبي.

كما خصص عمرو عبدالسلام مدرب الحراس فقرة تأهيلية إضافية للحارس عقب أداءه التدريبات عبارة عن ركض حول الملعب خفيف أعقبها توجه الحارس إلى جمانيزيوم النادي لأداء تدريبات استشفائية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البدلاء والمستبعدين من لقاء أمس أمام مازيمبي تقسيمة قوية بجزء من الملعب شارك فيها سامي الشيشيني المدرب العام للفريق.

وشهدت التقسيمة ظهور البدلاء بمستوى عالي من الجاهزية واطمئن خلالها الجهاز الفني على مستوى الجميع استعدادا للفترة المقبلة.

في الوقت نفسه أشرف كارتيرون المدير الفني للفريق على فقرة تأهيلية خاصه للاعبين المستبعدين والبدلاء بنهاية المران؛ حيث قام بعمل سباق سرعات كذلك إطالات للاعبين.

أدى أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

يأتي ذلك في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء أمس أمام مازيمبي.

وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.