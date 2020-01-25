"معقدة والتساوي مستحيل والصدارة ممكنة".. فرص تأهل الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

حقق الهلال السوداني فوزًا صعبا على حساب مضيفه بلاتنيوم الزيمبابوي، بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

فوز الهلال رفع رصيده لـ9 نقاط، بالتساوي مع النجم الساحلي في الصدارة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، ثم بلاتنيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل مع النادي الأهلي.

النجم 9 من 4 مباريات

الهلال 9 من 5 مباريات

الأهلي 7 من 4 مباريات

بلاتنيوم 1 من 5 مباريات

ويستضيف الأهلي منافسه النجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة، في تمام التاسعة مساء الأحد، على ملعب السلام.

وفي الجولة الأخيرة يخرج الأهلي لملاقاة الهلال في السودان، فيما يختتم النجم منافساته بالمجموعة باستضافة بلاتنيوم في سوسة.

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ويحتاج الأهلي 4 نقاط من المباراتين للتأهل كحد أدنى، شريطة ألا يخسر أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة.

السيناريو الأول "فوزان = صدارة المجموعة"

يحتاج الأهلي للفوز في مباراتيه أمام النجم في القاهرة، والهلال في السودان، ليتأهل كأول المجموعة دون النظر لأي نتائج أخرى، حيث سيصل الأهلي إلى 13 نقطة، ويتوقف رصيد الهلال عند 9 نقاط ويودع البطولة، فيما يكفي النجم الفوز أمام بلاتنيوم للتأهل ثانيا عن المجموعة.

السيناريو الثاني "4 نقاط تكفي للوصافة"

يحتاج الأهلي للفوز أمام النجم الساحلي، لتصدر المجموعة قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويتيح الفوز أمام النجم، فرصة للأهلي للتعادل في الجولة الأخيرة أمام الهلال لضمان التأهل كثاني المجموعة بـ11 نقطة "مع فرضية فوز النجم أمام بلاتنيوم"، ليقتنص الفريق الساحلي التونسي الصدارة بـ12 نقطة، ويودع الهلال البطولة بـ9 نقاط.

السيناريو الثالث "فوز أمام الهلال يكفي"

في حالة تعادل أو خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي مساء الأحد، سيكون لزاما على الأهلي الفوز في الجولة الأخيرة في السودان أمام الهلال كفرصة وحيدة للتأهل، فيما يكفي الهلال التعادل ليتأهل بصحبة الفريق التونسي، ويودع الأهلي البطولة.