الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود في موقعة السلام بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

عُقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولي الفريق التونسي.

وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي الزي الأسود بالكامل.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الاهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.