قال باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ان الفريق يلعب امام الاتحاد السكندري من أجل تحقيق هدف واحد وهو الانتصار وإسعاد جماهيرنا الكبيرة فى المدرجات وأمام الشاشات.
ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري
كان الداويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.
وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى :”تواجد الجماهير يعد الدافع الأكبر لنا على حصد نتيجة إيجابية والتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة العربية”. واستكمل حديثه :”جميع اللاعبين لديهم اصرار وتحفز كبير من أجل المشاركة فى هذا اللقاء الجماهيرى”.
وأتم مدافع الدراويش الدولى قائلا :”المباراة مهمة وصعبة، والمنافس قوي ويضم عناصر مميزة، لذا يجب التعامل معه بكل حرص وتركيز”.
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي: هدفنا التأهل لنصف نهائي البطولة العربية لمصالحة جماهير الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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