جوميز: مواجهة الإسماعيلي والاتحاد لها طابع خاص

أكد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ان مواجهة الاتحاد السكندري تحمل طابع خاص لأنها تعد الأولى له مع الفريق فى حضور الجماهير التى اتوقع تواجدها بكثافة من أجل مساندة ومؤازرة اللاعبين.

ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري غداً الأحد في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة العربية.

كان الداويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة محمد الشامي.

وأضاف جوميز قائلاً :"اللقاء ليس هينا على الأطلاق ،اللاعبين يجب عليهم أن يكونوا فى قمة تركيزهم من أجل تجنب استقبال أى أهداف".

وواصل جوميز قائلاً :"الانتصار فى المباراة الأولى يعد تقدم خادع لايجب علينا أن نلعب بخوف ،قمت بتحفيز اللاعبين على القتال فى الملعب والسعى نحو تسجيل أهداف فى لقاء الغد مع نسيان لقاء الذهاب لضمان حصد بطاقة

التأهل". وتابع المدرب الفرنسي قائلاً :"بالتأكيد هناك أخطاء تم رصدها ونحاول بكل جدية من خلال التدريبات إصلاحها سريعا وتجنب تكرارها".وعن الغيابات قال جوميز:"هناك غيابات ضمن صفوف الفريق أبرزها أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لكنى اثق فى العناصر الموجودة على تعويض أية غيابات".وقال جوميز:"قمت بمتابعة المباريات الخمس الأخيرة للاتحاد لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها فى تحقيق نتيجية إيجابية".واختتم المدير الفني للاسماعيلي قائلاً :"قوام الفريق أغلبه من لاعبين صغار فى السن لكن يمتلكو الموهبة وسيكونوا لاعبون مميزون للغاية في المستقبل".