قائمة مباراة بيراميدز لمواجهة رينجرز في الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تواجه إينوجو رينجرز بطل نيجيريا في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان، خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ولفريد كانون - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد حمدي - عبد الله بكري، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.
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