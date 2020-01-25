تأهل رمضان وفريال أشرف لنهائي بطولة "البريميرليج" للكاراتيه

تأهل الثنائي محمد رمضان وفريال أشرف، اليوم السبت، إلى نهائي منافسات بطولة البريميرليج للكاراتيه المقامة في فرنسا. وانتزع رمضان بطاقة التأهل إلى النهائي في وزن تحت 84 كجم ليواجه اليابانيروتارو أراجا غدا.
فيما تأهلت فريال أشرف إلى النهائي في وزن تحت 68 كجم لتواجه بطلة أذربيجان أرينا زاريتسكا يوم الأحد. وتقام فعالياتالبطولة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري.
ويعد الدوري العالمي بفرنسا بطولة هامة في رحلة تأكيد الوصول إلي اوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠. يذكر أن سامح الشبراوى عضو مجلس الإدارة هو رئيس بعثة منتخبنا الوطني في فرنسا.
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