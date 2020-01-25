صور.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى غدا الأحد فى إياب ثمن نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال.
كان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة
وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة خلال المران قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تخللها عددا من الجمل الفنية والتكتيكية بجانب اصلاح الأخطاء.
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