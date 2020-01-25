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صور.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري

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اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى غدا الأحد فى إياب ثمن نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال.
كان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة

محمد الشامي. المران استمر لمدة 60 دقيقة فقط تخلله تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية. كما تم تخصيص تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها والتى شهدت تألق محمد مجدى بشكل لافت للنظر بعد تصديه لأكثر من 10 ركلات.
وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة خلال المران قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تخللها عددا من الجمل الفنية والتكتيكية بجانب اصلاح الأخطاء.




 
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