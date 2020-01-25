برشلونة يسقط أمام فالنسيا بثنائية ويعطي فرصة الصدارة لريال مدريد

فاز فريق فالنسيا علي نظيره برشلونة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة تمكَّن فالنسيا من إحراز الهدف الأول باللقاء في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب ماكسيميليانو جوميز، بعد أن سددَّ كرة قوية

من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بجوردي ألبا مدافع برشلونة لتغالط الكرة تيرشتيجن وتسكن الشباك.وفي الدقيقية 77 ، أضاف جوميز الهدف الثاني له و لفريقه بعد أن هجمه مرتبة من لاعبة فالنسيا استطاعو بها أن يضربوا دفاع برشلونة لتصل الكرة في النهاية إلي جوميز الذي سددَّ الكرة علي يمين مرمي تير شتيجن الذي لم يستطع التصدي لها، و سكنت الكرة الشباك.وبتلك النتيجة ينتزع فالنسيا ثلاث نقاط ليصبح رصيده إلي 34 نقطة محتلا المركز الخامس في ترتيب الدوري، بينما يثبت برشلونة مؤقتًا في صدارة الليجا برصيد 43 نقطة، منتظرًا نتيجة مباراة ريـال مدريد صاحب الوصافة برصيد 43 نقطة بفارق مباراة عن برشلونة، وسيواجه بلد الوليد غدًا الأحد.