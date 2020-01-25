اخبار الرياضه

كوكا يقترب من العودة لصفوف أولمبياكوس مجدداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب أحمد حسن كوكا لاعب فريق سبورتينج براجا البرتغالي والمنتخب الوطني، من الانضمام لصفوف اولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت تقارير يونانية إلى أن اللاعب وافق على اللعب ضمن صفوف

أولمبياكوس مرة أخرى، بعدما قضى كوكا موسم مع الفريق اليوناني شهد تألقه بشكل كبير.
وأضافت أن اللاعب سينضم للنادي اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بالانتقالات الصيفية المقبلة. وكان كوكا انضم لاولمبياكوس خلال الانتقالات الصيفية لعام ٢٠١٨ على سبيل الإعارة، لمدة موسم، و نجح في تسجيل ١٣ هدفًا وصنع هدف آخر خلال مشاركته في ٢٦ مباراة مع فريقه بجميع المسابقات المحلية والأوروبية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوكا يقترب من العودة لصفوف أولمبياكوس مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا