كوكا يقترب من العودة لصفوف أولمبياكوس مجدداً

اقترب أحمد حسن كوكا لاعب فريق سبورتينج براجا البرتغالي والمنتخب الوطني، من الانضمام لصفوف اولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت تقارير يونانية إلى أن اللاعب وافق على اللعب ضمن صفوف
وأضافت أن اللاعب سينضم للنادي اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بالانتقالات الصيفية المقبلة. وكان كوكا انضم لاولمبياكوس خلال الانتقالات الصيفية لعام ٢٠١٨ على سبيل الإعارة، لمدة موسم، و نجح في تسجيل ١٣ هدفًا وصنع هدف آخر خلال مشاركته في ٢٦ مباراة مع فريقه بجميع المسابقات المحلية والأوروبية.
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