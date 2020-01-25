فايلر يعقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على

هامش مران الفريق الجماعي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.وجاءت الجلسة للحديث عن تحضيرات مباراة النجم الساحلي التونسي.ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.