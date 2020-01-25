عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، علىهامش مران الفريق الجماعي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وجاءت الجلسة للحديث عن تحضيرات مباراة النجم الساحلي التونسي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.