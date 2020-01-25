أنيس البدري يقود اتحاد جدة أمام العدالة فى الدورى السعودى

أعلن الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى تشكيل الفريق لمواجهة العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى"

مساء اليوم.وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام العدالة كالأتى :حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.خط الدفاع : منصور الحربي، برونوأوفيني، جوناس دا سوزا ، مهند الشنقيطي .خط الوسط : عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، ليناردو، أنيس البدري، رومارينهو.خط الهجوم :عبد العزيز العرياني.

ويضم تشكيل الاحتياط : راكان النجار، عبدالله العمار، خالد السميري، عمار الدحيم، حمدان الشمراني، عبدالرحمن الغامدي، هارون كمارا.