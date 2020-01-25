شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

واجه نادي برشلونة مضيفه فريق فالنسيا، في قمة مباريات اليوم من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب الميستايا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إن 3.

وخسر برشلونة المباراة أمام مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، وهي ثاني خسارة للفريق الكتلوني خلال آخر زيارتين للمدينة.

وتعرض البارسا لخسارة بنتيجة 3-1 ضد ليفانتي، في رحلته في الدور الأول إلى المدينة التي يسيطر عليها الخفافيش.

بتلك الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة، بينما فالنسيا حصل على ثلاث نقاط ورفع رصيده إلى 34 نقطة.

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وتأخر البلاوجرانا بهدفين، في ظروف صعبة على المدرب “كيكي سيتين” الذي كان يخوض اختباره الحقيقي الأول.

بداية أهداف فالنسيا جاءت بأقدام عكسية من ظهير برشلونة “جوردي ألبا”، الذي سجل بالخطأ في مرماه.

ثم تكفل “ماكسي جوميز” بتدوين ثاني أهداف فالنسيا وقتل المباراة تمامًا أمام برشلونة قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.