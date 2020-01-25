عبد الله السعيد: بيراميدز يستهدف التتويج بلقب الكونفدرالية

أكد عبد الله السعيد، قائد الفريق الأول بنادي بيراميدز المصري، أن فريقه ضمن الصعود لدرو الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) ولكنه يرغب في مواصلة مشوار الإنتصارات أمام إينوجو رينجرز المقرر إقامتها غداً الأحد.

وقال السعيد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت، :”لدينا رغبة في الفوز وحصد أول بطولة وأتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبي الفريق”.

وأشار إلى أن المدرب تحدث معه وبعض العناصر حول حصولها على راحة في لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسيكون جاهزًا للمباريات المقبلة.

وأكد على ثقته في اللاعبين اللذين سيخوضون اللقاء وقدرتهم على تحقيق الفوز ومواصلة الإنتصارات.

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