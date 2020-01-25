الميركاتو الألماني | فرانكفورت يمدد بقاء باسيينسيا حتى 2023

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم السبت تمديد عقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسيينسيا بشكل مبكر حتى نهاية يونيو .2023

وجاء إعلان النادي قبل أنطلاق صافرة مباراة الفريق أمام لايبزيج متصدر جدول الدوري الألماني.

كان باسيينسيا25/ عامًا/ قد انتقل في صيف 2018 إلى فرانكفورت قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

ويعد باسيينسيا في هذا الموسم هو أفضل هداف في إينتراخت فرانكفورت حيث تمكن من إحراز عشرة أهداف حتى الآن.

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من جانبه، قال فريدي بوبيك، المدير الرياضي لفرانكفورت:” جونسالو حقق تطوراً إيجابيًا للغاية خلال السنوات الماضية، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ونحن سعداء حيال أستمرار وجوده بين صفوفنا على المدى البعيد”.

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