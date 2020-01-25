أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم السبت أن عمر السومة لاعب الفريق الأول سيغيب عن الملاعب وتدريبات الفريق لمدة أسبوعين.
وكان السومة قد خرج مصابًا في الكتف بعد أن سجل هدفي الأهلي في المباراة التي فاز فيها الفريق على الرائد 2 / 1 أمس الأول الخميس في المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).
وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.”
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كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يكشف عن مدة غياب عمر السومة بعد إصابته أمام الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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