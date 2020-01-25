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أهلي جدة يكشف عن مدة غياب عمر السومة بعد إصابته أمام الاتفاق

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم السبت أن عمر السومة لاعب الفريق الأول سيغيب عن الملاعب وتدريبات الفريق لمدة أسبوعين.

وكان السومة قد خرج مصابًا في الكتف بعد أن سجل هدفي الأهلي في المباراة التي فاز فيها الفريق على الرائد 2 / 1 أمس الأول الخميس في المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.”

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