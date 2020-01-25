زيدان يؤكد غياب جاريث بيل عن المباراة القادمة لريال مدريد

دافع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مهاجمه الويلزي جاريث بيل، مؤكداً أن الأخير ليس سعيداً بالإصابات المتلاحقة التي يتعرض لها في هذه الآونة والتي تمنعه من المشاركة في المباريات بأستمرار.

وقال زيدان اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة ريال مدريد غداً الأحد أمام منافسه بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني “الليجا“: “هو أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى جاريث بيل معنا يوم الإثنين المقبل، هو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في اللعب”.

وأكد زيدان أن بيل سيغيب عن مباراة ريال يوم غد أمام بلد الوليد، وأكمل قائلاً: “اللاعب يرغب دائمًا في أن يكون جاهزاً، لقد تعرض لإصابة خفيفة، لقد تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأمر بسيط، لن يستغر أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام، أتمنى ألا يتعرض لإصابة جديدة من أجل أن يتمكن من الاستمرار في التدرب واللعب”.

وأوضح زيدان أن بيل تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، وتابع قائلاً: “لقد سجل في المباراة الماضية، سأدافع دائمًا عن اللاعبين، إنهم يتدربون في كُل يوم، ويبذلون قصارى جهدهم في الملعب، يرغبون دائمًا في إعلاء شأن فريق ريال مدريد”.

وأستطرد المدرب الفرنسي قائلاً: “أشعر بالقلق دائمًا حيال إصابات اللاعبين، هم أكثر من يعانون، أفضل أن يكون لدي 25 لاعبًا (جاهزين) وأن تصيبني الحيرة في اختيار التشكيل على أن يكون لدي لاعبين مصابين”.

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وشدد زيدان على أن فريقه لا يزال متمسكًا برغبته في الأستمرار في التقدم والتطور وتحقيق الأنتصارات، وأن ذلك سوف يتحقق من خلال بوابة بلد الوليد في مباراة الغد.

وأكمل قائلاً: “نمر بأوقات جيدة، ونرغب في الأستمرار في ما نقوم به، نعلم أن هذا ليس أمراً سهلاً، نخوض مباراة واحدة كُل ثلاثة أيام، وعلينا دائمًا أن نظهر في أفضل صورنا، مباراة الغد ستكون مُعقدة أمام منافس خسر مباراة واحدة فقط على ملعبه”.

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