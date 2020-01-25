الأهلي يتراجع في جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا..واتحاد العاصمة يتقهقر!

تراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، بعد الفوز المتأخر الذي حققه الهلال السوداني على ملعب بلاتينيوم في زيمبابوي بعد عصر اليوم السبت 25-1-2020.

وتقدم الهلال إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعد فوزه على بلاتينيوم بهدف محمد موسى الضي في الدقيقة 84، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن النجم الساحلي التونسي المتصدر، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسيتوجب عليه بعد تلك التطورات، هزيمة النجم الساحلي يوم غد الأحد في ختام مباريات الجولة الخامسة.

وفي المجموعة الثالثة تقهقر فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى المركز الرابع برصيد نقطتين بسبب سقوطه على ملعب الوداد البيضاوي “مركب محمد الخامس” في الدار البيضاء ليلة أمس، وتمكن نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في خط نقطة من مباراته أمام صنداونز الجنوب أفريقي 2/2 عصر اليوم السبت.

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وتعادل بيترو أتلتيكو بنتيجة 2/2 ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما ضمن صنداونز التأهل كمتصدر لهذه المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوداد الثاني.

وضمن الزمالك المصري التأهل إلى ربع النهائي بعد تعادله مع مازيمبي الكونجولي من دون أهداف في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب السلام في القاهرة.

المجموعة الأولى Ⓐ

المجموعة الثانية Ⓑ

المجموعة الثالثة Ⓒ