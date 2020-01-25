آرسنال يقترب من حسم صفقة مدافع فلامنجو البرازيلي

اقترب مدافع فلامنجو “بابلو ماري” من الانضمام “آرسنال“، حيث سافر المدافع الإسباني إلى لندن أمس الجمعة.

ولعب المدافع البالغ من العمر 26 عامًا دورًا أساسيًا في فوز العملاق البرازيلي ببطولة كأس الليبرتادوريس 2019، كما شارك مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية، حيث خسر المباراة النهائية أمام “ليفربول” بطل أوروبا في الوقت الإضافي.

وانتشرت صورة لبابلو في مطار ريو دي جانيرو أمس الجمعة، مع المدير الرياضي لـآرسنال البرازيلي “إيدو” وهما في طريقهما إلى لندن، مما يؤكد قرب اللاعب من الانضمام رسميًا إلى صفوف المدفعجية.

ويذكر ان اللاعب قد انتقل إلى “مانشستر سيتي” في الميركاتو الصيفي 2016 قادماً من فريق “خيمناستيك طركونة الكتالوني” لكنه لم يشارك مع السيتيزين حيث لعب معارًا لنادي “جيرونا” الفريق الذي يملكه المجموعة المالكة لمانشستر سيتي.

كما سبق للاعب تمثيل فريق “ديبورتيفو لاكرونيا” الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة في عام 2018، ثم عاد الى صفوف “مانشستر سيتي” من جديد قبل ان ينتقل الى صفوف فريق “فلامنجو البرازيلي” في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل مليون و 700 ألف جنيه إسترليني.