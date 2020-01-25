أهداف مباراة الهلال وبلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا

استعاد فريق الهلال السوداني آماله فى التأهل الى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً صعباً على مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف دون مقابل اليوم السبت 25-1-2020، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف النجم الساحلي التونسي، وبفارق نقطتين أمام الأهلي المصري، في المقابل توقف رصيد بلاتينيوم عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه “محمد الضي” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84 عندما لعبت كرة طولية استلمها على حدود منطقة جزاء بلاتينيوم وسدد الكرة لحظة خروج بتروس مهاري حارس بلاتينيوم من مرماه إلى داخل المرمى.

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وأهدر تاوانا شيكوري لاعب بلاتينيوم ركلة جزاء في الدقيقة 27، بعد ان قام اللاعب فارس عبد الله بجذب لاعب بلاتينيوم “كوتسانزيرا” أثناء محاولته لاستلام كرة طولية داخل صندوق العمليات.

وألغى الحكم هدفاً للهلال السوداني في الدقيقة 61 عندما سدد عمر بهاء الدين كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس وارتد لتصطدم بقدم أطهر الطاهر، الذي كان في موقف تسلل، لتعانق الشباك قبل أن يلغيه الحكم.

وبعد هذه النتيجة الأهلي المصري مطالب بهزيمة النجم الساحلي فى لقاءهم غدا بأي شكل كي يضمن مواصلة المنافسة حتى الجولة الأخيرة حين يحل ضيفًا على الهلال، فيما يحل بلاتينيوم ضيفا على النجم الساحلي.